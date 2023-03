Swiatek-Rybakina stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2023

Iga Swiatek se la vedrà contro Elena Rybakina nella semifinale del WTA 1000 di Indian Wells 2023, torneo di scena sul cemento outdoor del deserto californiano. La numero uno del mondo ha inserito il pilota automatico nelle precedenti quattro uscite in terra statunitense. Sta giocando particolarmente bene anche la russa naturalizzata kazaka, che ha perso un solo set in tutta la settimana. Le quote dei bookmakers danno ampiamente favorita la polacca. I precedenti con la campionessa in carica di Wimbledon, tuttavia, sono in perfetta parità (1-1). L’ultimo, inoltre, si è rivelato piuttosto doloroso per Swiatek. Le due, infatti, si sono scontrate quest’anno agli ottavi di finale degli Australian Open, con Rybakina che ha prevalso in due set anche in maniera abbastanza netta. In palio per la vincitrice ci sarebbe una finale tutta da giocare contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka, trionfatrice a gennaio a Melbourne, oppure la solida greca Maria Sakkari.

Swiatek e Rybakina scenderanno in campo nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo. Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo incontro di giornata sullo Stadium 1 con inizio fissato non prima delle ore 02:00 italiane (le 18:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la semifinale tra Swiatek e Rybakina garantendo ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.