Berrettini-Vukic stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Challenger Phoenix 2023

Matteo Berrettini affronterà Aleksandar Vukic nel secondo turno dell’Atp Challenger 175 di Phoenix, in programma fino a domenica 19 marzo in Arizona. Dopo la vittoria all’esordio contro il connazionale Bellucci, Berrettini torna in campo per proseguire il suo cammino in terra statunitense. Sulla strada di Matteo ci sarà il qualificato Vukic, che all’esordio ha battuto un altro italiano, Matteo Arnaldi. Il giocatore australiano è sicuramente un tennista ostico e, provenendo dalle qualificazioni, ha già conquistato tre partite. A scendere in campo favorito, tuttavia, sarà Matteo, che mette nel mirino i quarti di finale.

Berrettini e Vukic scenderanno in campo stasera, venerdì 17 marzo. I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata sul Center Court dalle ore 19:00 italiane (le 11:00 locali). Non è prevista una diretta televisiva. Per tutti gli incontri del tennista romano, tuttavia, sarà disponibile una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il percorso di Berrettini in Arizona garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights al termine di ogni partita.