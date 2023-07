Manchester United, Ten Hag: “Il capitano lo scelgo io, non votano i giocatori”

“Il capitano? Una decisione che spetta a me. Non ci sarà alcuna votazione da parte della squadra e dei giocatori”. Erik Ten Hag ha le idee chiare in vista della prossima stagione del Manchester United, secondo quanto riportato dal The Athletic dopo il test amichevole contro il Leeds. Il tecnico dei Red Devils potrebbe quindi decidere di togliere la fascia dal braccio di Harry Maguire, capitano dal 2020 ma molto spesso accomodatosi in panchina sotta la guida di Ten Hag. All’inglese, quindi, potrebbe subentrare il portoghese Bruno Fernandes, vero leader – anche tecnico – di una squadra piena di talento, che nell’ultima stagione ha spesso rivestito questo ruolo in assenza di Maguire.