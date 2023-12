Atp e Wta Brisbane 2024: programma, orari e ordine di gioco domenica 31 dicembre con Nadal, Trevisan e Giorgi

Il programma di domenica 31 dicembre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 250 e Wta 500 di Brisbane 2024. L’attesa è finita: riparte finalmente la nuova stagione. Dopo l’antipasto della United Cup, cominciano finalmente i tornei Atp e Wta, ovviamente in Australia. Occhi puntati inevitabilmente su Rafa Nadal, che al fianco del connazionale Marc Lopez sarà impegnato in doppio contro i beniamini di casa Purcell/Thompson. In campo anche due giocatrici italiane, impegnate nel loro match di primo turno, vale a dire Martina Trevisan e Camila Giorgi, opposte rispettivamente a Trevisan e Giorgi. Di seguito l’ordine di gioco completo.

PAT RAFTER ARENA

Dalle 02.00 – (WC) Rodionova vs Trevisan

A seguire – Siniakova vs Stephens

Non prima delle 05.00 – Popyrin vs O’Connell

A seguire – Purcell/Thompson vs Lopez/Nadal

SHOW COURT 1

Dalle 02.00 – Shnaider vs M.Andreeva

A seguire – Stearns vs Giorgi

Non prima delle 05.00 – Van Assche vs Shevchenko

SHOW COURT 2

Dalle 02.00 – Kalinskaya vs Pera

A seguire – Schmiedlova vs Dolehide

A seguire – Bogdan vs Kostyuk

A seguire – Bucsa vs Minnen