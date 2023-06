Sonego-Zhang oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Eastbourne 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Zhizhen Zhang nel primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. Il torinese è reduce dagli ottavi di finale ottenuti ad Halle, dove si è arreso solamente in tre set nel derby tutto italiano disputato contro Jannik Sinner. Partirà nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers contro il potente cinese, ormai stabile tra i primi cento giocatori del mondo ma ancora poco abituato ai prati. In palio per Sonego c’è un secondo turno eventualmente insidioso contro uno tra il qualificato colombiano Daniel Elahi Galan oppure il bombardiere statunitense Maxime Cressy.

Sonego e Zhang scenderanno in campo oggi (martedì 27 giugno). I due giocatori sono pianificati come quarto incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match primo turno tra Sonego e Zhang garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.