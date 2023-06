Tabellone ATP Eastbourne 2023: Fritz per difendere il titolo, presenti Cecchinato e Sonego

È stato ufficialmente pubblicato il tabellone principale dell’ATP 250 di Eastbourne, torneo un anno fa vinto da colui che quest’anno si presenta come testa di serie numero 1: Taylor Fritz, il quale esordirà dirattemente al secondo turno contro Marco Cecchinato o Mackenzie McDonald. Presenti tennisti del calibro di Tommy Paul, Alex de Minaur e Francisco Cerundolo, mentre la pattuglia italiana potrà contare anche su Lorenzo Sonego: finalista qui nel 2022, il torinese è accreditato della testa di serie numero 7 e giocherà al primo turno contro il cinese Zhizhen Zhang.

ATP 250 EASTBOURNE – TABELLONE PRINCIPALE

(1) Fritz bye

Cecchinato vs McDonald

Broady vs Qualificato

Ymer vs (5) Jarry

(4) Cerundolo bye

Peniston vs Qualificato

Van de Zandschulp vs Cressy

Zhang vs (7) Sonego

(8) Kecmanovic vs Wu

Nakashima vs Qualificato

Barrere vs Ruusuvuori

(3) De Minaur bye

(6) Etcheverry vs Wolf

Qualificato vs Loffhagen

Borges vs Baez

(2) Paul bye