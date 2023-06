Inter, Brozovic torna un obiettivo del Barcellona

Il Barcellona, che aveva deciso di mollare la pista Marcelo Brozovic non potendo competere economicamente l’Al-Nassr, ha rimesso nel mirino il giocatore dell’Inter dopo lo stallo odierno fra i sauditi e il centrocampista croato. A riportare la notizia è AS, precisando che il club nerazzurro ha rifiutato la proposta di uno scambio con l’ex rossonero Franck Kessié. Al momento gli arabi hanno offerto all’Inter 23 milioni di euro per il cartellino del centrocampista e a Brozovic circa 20 milioni all’anno per tre stagioni. Difficile che il Barcellona possa competere con queste cifre, ma in casa blaugrana sperano di convincere il giocatore, individuato da Xavi come erede di Sergio Busquets, a diminuire le proprie pretese economiche.