Giovanni Malagò: “Bisogna fare sport a scuola. In Italia si fa poco e male”

“Bisogna fare sport a scuola. Quella che in Italia non si fa e quella che si fa si fa poco e male”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto al forum di Deloitte: “Sono onesto con voi, ho sempre considerato che questo non sia, nello Statuto, un compito del Coni. Non fa parte della nostra mission, lo è dello Stato. Noi abbiamo sopperito moltissimo, ma in questi dieci anni ne ho sentite tante di parole, le cose sono leggermente migliorate, ma in maniera marginale, mancano i fatti”.