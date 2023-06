Atp Eastbourne 2023 con Sonego e Cecchinato: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Eastbourne 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena da lunedì 26 giugno a sabato 1° luglio sui campi in erba della località inglese. Due gli azzurri al via ovvero Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, in cerca di un risultato positivo per incamerare punti e fiducia in vista di Wimbledon. Non sarà un’operazione semplice. La testa di serie più alta, infatti, è lo statunitense Taylor Fritz, seguito dal connazionale Tommy Paul, dall’australiano Alex De Minaur e dall’argentino Francisco Cerundolo. Attenzione anche al cileno Nicolas Jarry, all’altro tennista a stelle e strisce Maxime Cressy e all’olandese Botic Van De Zandschulp, sempre pericolosi su questa superficie data l’incisività dei loro colpi.

MONTEPREMI

Menzione d’obbligo pure per l’altro albiceleste Tomas Martin Etcheverry, che recentemente è stato capace di raggiungere i quarti di finale al Roland Garros. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ATP 250 di Eastbourne 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA ATP 250 EASTBOURNE 2023

Lunedì 26 giugno – Nessuna copertura (primo turno)

Martedì 27 giugno – REPLICA alle ore 02.00 e 10.00; LIVE alle ore 12.00 (primo turno)

Mercoledì 28 giugno – REPLICA alle ore 02.00 e 10.00; LIVE alle ore 12.00 (secondo turno)

Giovedì 29 giugno – REPLICA alle ore 02.00 e 10.00; LIVE alle ore 12.00 (quarti di finale)

Venerdì 30 giugno – REPLICA alle ore 02.00 e 10.00; LIVE alle ore 12.00 (semifinali)

Sabato 1° luglio – REPLICA alle ore 02.00, 10.00 e 23.00; LIVE alle ore 15.30 (finale)