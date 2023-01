Sonego-Borges stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Nuno Borges nel primo turno degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Il piemontese ha iniziato la stagione con il doppio torneo ad Adelaide, dove in entrambi i casi non è riuscito a superare il match d’esordio. L’urna gli ha riservato il portoghese, al debutto ufficiale nel nuovo anno dopo degli ultimi mesi molto dispendiosi in cui si è definitivamente affermato a livello Challenger per poi levarsi più di qualche soddisfazione anche sul circuito maggiore. Si è presentato a Melbourne da numero 112 del mondo e sarà un osso duro per Sonego, dato come indiscusso favorito dalle quote dei bookmakers.

Tra i due tennisti non ci sono scontri diretti da registrare. Per il torinese sarà indispensabile salire di livello contro un giocatore ostico e solido come il lusitano. Quest’ultimo, infatti, ha un grande servizio, che fa particolarmente male in condizioni veloci. In caso di successo Lorenzo troverebbe al secondo turno molto presumibilmente Hubert Hurkacz, testa di serie numero dieci, sempre che il polacco riesca a superare l’ostacolo rappresentato dallo spagnolo Pedro Martinez Portero.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sonego e Borges scenderanno in campo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio. I due giocatori sono pianificati come terzo match di giornata sul Court 6 dalle ore 01:00 italiane (le 13:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Sonego e Borges. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.