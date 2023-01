Nadal-Draper stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Rafael Nadal affronterà Jack Draper nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Inizia la difesa del titolo da parte del campione maiorchino, che arriva all’appuntamento con il primo slam stagionale con due sconfitte in altrettanti incontri di United Cup. Nadal negli anni ci ha abituato a delle partenze un po’ a diesel, specialmente quando torna da un periodo di inattività. Questa volta però non sarà facile “gestire”, perché nel match contro il giovane Draper potrebbe subito essere necessario esprimersi ad un livello alto. Il britannico ha i colpi e la spregiudicatezza necessaria per poter mettere in difficoltà lo spagnolo.

Nadal e Draper scenderanno in campo nella notte italiana tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio. Il match è in programma come terzo a partire dall’01:00 sulla Rod Laver Arena, ma non prima delle 04:30. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.