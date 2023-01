Sinner-Tsitsipas in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). L’altoatesino, dopo aver passeggiato rispettivamente contro il britannico Kyle Edmund e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, ha dovuto rimontare due set di svantaggio all’ostico ungherese Marton Fucsovics. Per il secondo anno di fila è riuscito a raggiungere il quarto turno a Melbourne. Adesso la sfida contro il numero quattro del mondo e testa di serie numero tre del torneo, che si trova in vantaggio per 4-1 negli scontri diretti.

Il greco è reduce dal facile successo in tre parziali contro l’olandese Tallon Griekspoor, recente finalista a Pune (India). In generale è apparso decisamente in forma nelle sue prime uscite. Le quote lo danno leggermente favorito nei confronti di Sinner, che in passato ha dimostrato di soffrire molto la varietà di colpi del tennista ellenico. Proprio quest’ultimo, durante la scorsa edizione, sbarrò la strada al giovane azzurro nei quarti di finale impedendogli di raggiungere per la prima volta in carriera il penultimo atto di un appuntamento dello Slam.

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo domenica 22 gennaio. Il match è in programma alle ore 09:00 italiane sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match di ottavi di finale tra Sinner e Tsitsipas. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.