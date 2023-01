Sinner-Tsitsipas in tv in chiaro? data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2023, in corso di svolgimento a Melbourne. Il giovane azzurro, dopo aver estromesso facilmente dal torneo Kyle Edmund e l’argentino Etcheverry, ha incontrato qualche problema più del previsto per sbarazzarsi al terzo turno di Fucsovics. Non una buona partita da parte dell’allievo di Vagnozzi e Cahill, che però è riuscito a rimontare e conquistare il suo sesto ottavo di finale consecutivo a livello slam.

Ora, però, è il momento di fare lo step successivo. Jannik sarà certamente desideroso di prendersi una rivincita dopo la netta sconfitta dello scorso anno contro Tsitsipas. Il torneo era lo stesso, il campo anche, cambiava solo il round, che in quel caso erano i quarti di finale. Il tennista ellenico ha dimostrato di trovarsi alla grande in Australia, esprimendo un livello di tennis molto alto anche in queste prime settimane del 2023. Partirà con i favori del pronostico, ma speriamo questo possa consentire a Sinner di entrare in campo con le spalle leggermente più leggere. Non sarà facile, d’altronde anche i confronti diretti lo vedono pesante mente in svantaggio.

Sinner e Tsitsipas scenderanno in campo domenica 22 gennaio alle ore 09:00 italiane sulla Rod Laver Arena. Non è prevista una diretta in chiaro dell’incontro. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.