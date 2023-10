Sinner-Shelton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Ben Shelton nel primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. Si affrontano due dei giocatori più in forma dell’intero circuito. L’altoatesino ad inizio mese ha trionfato a Pechino mentre il bombardiere statunitense ha risposto la settimana scorsa aggiudicandosi il titolo a Tokyo. Nel mezzo c’è stato anche il loro unico scontro diretto.

Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai il match è stato appannaggio di Shelton, che ha sconfitto Sinner al tie-break del terzo e decisivo parziale. I bookmakers, tuttavia, sono tutti concordi nell’attribuire all’azzurro i favori del pronostico. Bisognerà vedere, infatti, se il semifinalista degli scorsi US Open sarà riuscito a smaltire la stanchezza e soprattutto il fuso orario. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale contro il lucky loser Lorenzo Sonego, che all’esordio ha piegato la resistenza dell’argentino Francisco Cerundolo.

Sinner e Shelton scenderanno in campo oggi (mercoledì 25 ottobre). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il debutto di Sinner a Vienna attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.