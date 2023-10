Sturm Graz-Atalanta, Djimsiti: “Sarà difficile fare una tripletta, mi sento un leader”

“Mi sento come un leader non solo nell’Atalanta ma anche in nazionale, ma c’è sempre possibilità di migliorare, ti aiuta a dare il massimo. La doppietta di due anni fa in Europa League? Credo che sarà difficile fare una tripletta. In questo momento da centrale mi sento bene dipende però da quello che decide il mister, ho giocato in tutti i ruoli, non è un problema adattarsi, l’importante è essere a disposizione”. Queste le parole di Berat Djimsiti, difensore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Sturm Graz in Europa League: “I clean sheet? Non prendere gol ti dà sicurezza e fiducia nell’affrontare le gare, aiuta tutti quanti. In difesa manca anche Palomino, un giocatore con tantissima esperienza, tutti diamo il massimo”.