LIVE – Sinner-Shelton 7-6(2) 7-5, primo turno Atp Vienna 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Sinner-Shelton, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor). Si affrontano due dei giocatori più in forma dell’intero circuito. L’altoatesino ad inizio mese ha trionfato a Pechino mentre il bombardiere statunitense ha risposto la settimana scorsa aggiudicandosi il titolo a Tokyo. Nel mezzo c’è stato anche il loro unico scontro diretto. Agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai il match è stato appannaggio di Shelton, che ha sconfitto Sinner al tie-break del terzo e decisivo parziale.

I bookmakers, tuttavia, sono tutti concordi nell’attribuire all’azzurro i favori del pronostico. Bisognerà vedere, infatti, se il semifinalista degli scorsi US Open sarà riuscito a smaltire la stanchezza e soprattutto il fuso orario. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale contro il lucky loser Lorenzo Sonego, che all’esordio ha piegato la resistenza dell’argentino Francisco Cerundolo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Sinner e Shelton pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 17.30.

SINNER-SHELTON 7-6(2) 7-5

SECONDO SET E MATCH SINNER! L’azzurro supera l’esame Shelton e lo prende per sfinimento. 7-6(2) 7-5 contro un avversario forte ma un po’ stanco dopo le fatiche asiatiche, e così arriva la vittoria in due set. Domani subito in campo contro Sonego nel derby di secondo turno.

SECONDO SET – 40-0, tre match point per un Sinner ora strabordante.

SECONDO SET – BREAK SINNER! Nel momento decisivo, sale di livello l’altoatesino e alla seconda chance del game, ai vantaggi, trova il break che gli consentirà dopo il cambio campo di servire per il match! 5-6.

SECONDO SET – Sinner aggressivo e si procura una palla break che sa quasi di palla match! 30-40!

SECONDO SET – Finalmente un turno agevole per Jannik. Concede solo un quindici al suo avversario e sale 5-5.

SECONDO SET – Shelton si salva ai vantaggi. 4-5, ora Sinner al cambio campo chiamato a servire per non perdere il set.

SECONDO SET – Risponde alla grande Sinner! Da 40-15 a 40-40!

SECONDO SET – L’azzurro risponde presente! Perentorio con tre punti di fila si prende l’ottavo game salvando palla break. 4-4, momento chiave ora.

SECONDO SET – 30-40 e ora è l’americano ad avere la palla break! Allarme rosso per Sinner.

SECONDO SET – Ancora Shelton a conquistare il primo punto del game in risposta. 0-15.

SECONDO SET – Gioca alla grande Shelton, 3-4.

SECONDO SET – Serve and volley perfetto di Shelton, 40-40.

SECONDO SET – Grande risposta di Sinner, palla break.

SECONDO SET – Tre ace in fila per Shelton, 2-3.

SECONDO SET – Palla break per Sinner salvata da Shelton con un ace, 40-40.

SECONDO SET – Doppio fallo di Shelton, 30-30.

SECONDO SET – Si procede rapidi in battuta, 1-2.

SECONDO SET – Ottima reazione di Shelton, 0-1.

SECONDO SET – Si riparte con Shelton al servizio.

PRIMO SET – Tie-break perfetto di Sinner, 7-6(2).

PRIMO SET – Dritto imprendibile di Sinner, 6-2 e servizio.

PRIMO SET – 5-0 Sinner.

PRIMO SET – Secondo mini break per Sinner, 3-0 e due servizi.

PRIMO SET – Mini break Sinner, 2-0.

PRIMO SET – Non si ferma Shelton, si va al tie-break.

PRIMO SET – Si salva Sinner, 6-5.

PRIMO SET – Ace e si va ai vantaggi, 40-40.

PRIMO SET – Doppio fallo di Sinner, 30-40.

PRIMO SET – Risposta micidiale di Shelton, 30-30.

PRIMO SET – Ne esce molto bene Shelton, 5-5.

PRIMO SET – Sinner a due punti dal set, 30-30.

PRIMO SET – Esce alla grande Sinner, 5-4.

PRIMO SET – Sbaglia la risposta Shelton, si va ai vantaggi.

PRIMO SET – Grande risposta di Shelton e due palle break per l’americano, 15-40.

PRIMO SET – Sbaglia di rovescio Sinner, 15-30.

PRIMO SET – Rimedia subito con un ace l’americano, 4-4.

PRIMO SET – Doppio fallo con seconda a 231 km/h per Shelton, 40-15.

PRIMO SET – Buon game anche per Sinner, 4-3.

PRIMO SET – Turno di battuta perfetto per Shelton, 3-3.

PRIMO SET – Si prosegue rapidi al servizio, 3-2.

PRIMO SET – Ottima reazione di Sinner dopo la palla break non sfruttata, 2-1.

PRIMO SET – Torna al servizio Sinner, 1-1.

PRIMO SET – Si salva Shelton, 40-40.

PRIMO SET – Ottima risposta di Sinner e palla break, 30-40.

PRIMO SET – Game che inizia a pesare, 30-30.

PRIMO SET – Turno di battuta agevole per Sinner, 1-0.

17:40 – Sarà Sinner a servire per primo.

17:30 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Sinner e Shelton. I giocatori stanno entrando in campo.