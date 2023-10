Diffidati Feyenoord-Lazio, biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno

I diffidati di Feyenoord-Lazio, ci sono biancocelesti a rischio squalifica in vista del ritorno? La risposta è no: per fortuna di Maurizio Sarri, nessun giocatore a sua disposizione è stato ammonito per due volte nelle due partite fin qui disputate nel girone, dunque anche in caso di cartellino giallo in terra olandese, nessun calciatore ospite poi andrà a saltare la partita di ritorno contro gli stessi rivali ma in quel caso, fra due settimane, all’Olimpico.