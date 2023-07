Sinner-Safiullin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Roman Safiullin nei quarti di finale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. In palio per l’azzurro c’è la prima semifinale Major della carriera contro uno tra il campione serbo Novak Djokovic oppure il russo Andrey Rublev. Prima, però, deve estromettere un altro sovietico, che per la prima volta si è garantito un posto tra i migliori otto in un evento di questa levatura.

L’azzurro, forte anche del successo nell’unico precedente, partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Servirà massima attenzione, però, contro il suo avversario. Quest’ultimo nel corso di queste due settimane ha sbarrato la strada, tra gli altri, anche allo spagnolo Roberto Bautista Agut e il canadese Denis Shapovalov. Nel mezzo altri due successi convincenti ai danni del francese Corentin Moutet e dell’argentino Guido Pella. Sinner andrà alla caccia di un altro risultato di prestigio a Church Road. L’anno scorso, infatti, fu costretto a fermare il proprio percorso ai quarti di finale perdendo in cinque set proprio contro Nole.

Sinner e Safiullin scenderanno in campo oggi (martedì 11 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata dalle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali) sul Court 1 (al termine di Pegula-Vondrousova). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Sinner e Safiullin garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.