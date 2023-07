Nuoto, Assoluti di fondo: Sanzullo e Santoni campioni della 25km

Per concludere il programma degli Assoluti Open di nuoto in acque libere disputati a Piombino, si sono svolte le maratone 25 chilometri. Nella categoria maschile, Mario Sanzullo ha conquistato la prima posizione con un tempo di 4h59’20”. Il tesserato delle Fiamme Oro e CC Napoli ha superato per un decimo il diretto inseguitore Dario Verani e di 5”3 Matteo Furlan. Il podio è dunque lo stesso della 25km degli Europei di Roma disputati nel 2022. Nella categoria femminile ha invece vinto Veronica Santoni, che da un solo giorno ha 25 anni e che è riuscita a segnare un tempo di 5h28’18”.