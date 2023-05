Sinner-Kokkinakis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. L’altoatesino, testa di serie numero otto, ha potuto beneficiare di un bye all’esordio. L’australiano, invece, ha vinto due buone partite nel tabellone cadetto prima di poter beneficiare al primo turno del ritiro dello spagnolo Jaume Munar nelle battute centrali del parziale d’apertura. Sinner conduce per 2-0 negli scontri diretti, entrambi andati in scena sul cemento outdoor.

L’ultimo si è giocato proprio lo scorso gennaio in quel di Adelaide (Australia), con il giovane italiano riuscito a prevalere negli ottavi di finale in due set abbastanza tirati. Le quote dei bookmakers sono fortemente sbilanciate in favore dell’azzurro. Il tennista aussie, tuttavia, ha ampiamente dimostrato di potersela giocare con chiunque quando lasciato in pace dai problemi fisici. In palio per Sinner c’è un terzo turno abbastanza abbordabile contro uno tra il lucky loser russo Alexander Shevchenko oppure l’argentino Sebastian Baez.

Sinner e Kokkinakis scenderanno in campo oggi (venerdì 12 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra Sinner e Kokkinakis fornendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.