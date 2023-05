Highlights e gol Pontedera-Rimini 2-1, primo turno Playoff Serie C 2022/2023

di Michele Muzzarelli 1

Il video con gli highlights di Pontedera-Rimini 2-1, match valido per il primo turno dei Playoff della Serie C 2022/2023. Al “Mannucci” arriva la vittoria dei toscani, che sigillano il passaggio del turno nei primi dieci minuti di gioco con le reti di Nicastro e Cioffi. I romagnoli provano a rientrare in partita con la rete dell’ex Santini, ma non basta. Di seguito le immagini salienti della partita.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS