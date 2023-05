Sinner-Kokkinakis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Thanasi Kokkinakis al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, Masters 1000 in programma sui campi del Foro Italico di Roma. E’ arrivato il momento dell’esordio in quest’edizione del torneo capitolino per la nostra punta di diamante. Jannik vuole fare meglio dei quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando poi venne sconfitto da Tsitsipas, e in questa stagione ha dimostrato di potersela giocare con tutti e su qualsiasi superficie.

Il suo cammino a Roma comincia da un match in cui bisognerà subito dare il massimo, perché Kokkinakis è avversario di talento e che non si può prendere sottogamba. In più è reduce dalle qualificazioni, quindi sono già tre le partite giocate e vinte su questi campi. L’azzurro ha vinto entrambi i precedenti, tutti cemento: lo scorso anno a Cincinnati dopo una dura battaglia di tre set e quest’anno ad Adelaide in due frazioni di gioco.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Kokkinakis scenderanno in campo venerdì 12 maggio ad orario ancora non definito. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis.

In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo turno tra l’azzurro e il tennista australiano garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto e per tutto l’arco del torneo capitolino.