Freccette, semifinali World Darts Championship 2023 oggi in tv: programma, orari, diretta streaming

Il programma di oggi delle semifinali dei World Darts Championship 2022, il Mondiale di freccette PDC in corso d’opera all’Alexandra Palace di Londra. Il torneo è arrivato al penultimo atto, con le due semifinali che stanno per decretare i nomi dei due giocatori che si contenderanno il titolo nella finalissima del 3 gennaio. Nella prima semifinale il belga Dimitri van de Bergh, per la prima volta in carriera tra i migliori quattro del Mondiale, affronterà l’olandese Michael van Gerwen che cerca il trionfo ad Alexandra Palace addirittura dal 2019. A seguire sarà la volta dell’inglese Michael Smith, chiamato a confermare il pronostico contro la sorpresa tedesca Gabriel Clemens che nei quarti ha sconfitto il numero uno del tabellone Gerwyn Price.

ORARI, TV E STREAMING – Lo spettacolo, a differenza delle 14 giornate precedenti, sarà concentrato in un’unica sessione serale che prenderà il via alle 20:30 italiane (le 19:30 locali). Le semifinali saranno visibili in diretta esclusiva su Dazn, con la possibilità di rivedere tutto on demand in qualsiasi momento. Di seguito il programma completo della giornata.

Il programma di lunedì 2 gennaio 2022 (orari italiani)

Dalle ore 20:30

(4) Michael Smith v (25) Gabriel Clemens

A seguire

(15) Dimitri van den Bergh v (3) Michael van Gerwen/(22) Chris Dobey