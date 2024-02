Ostapenko-Alexandrova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Wta Linz 2024

Jelena Ostapenko affronterà Ekaterina Alexandrova nella finale del WTA 500 di Linz 2024, torneo di scena sui campi in cemento indoor della cittadina austriaca. La giocatrice lettone ha già vinto un titolo in stagione (ad Adelaide) e va a caccia del bis, che le permetterebbe inoltre di riportarsi a ridosso della top 10. Eguaglierebbe il proprio best ranking di numero 16 in caso di vittoria invece Alexandrova, reduce da una lotta di oltre tre ore in semifinale contro Vekic e più motivata che mai. La russa è avanti 5-4 nei precedenti.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Ostapenko e Alexandrova scenderanno in campo oggi, domenica 4 febbraio, alle ore 14:00, La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Ci sarà, inoltre, anche un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match sul veloce di Linz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.