Pliskova-Linette in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Karolina Pliskova se la vedrà contro Magda Linette nei quarti di finale degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). La ceca deve ancora perdere un set ed è la maggiore indiziata per raggiungere la semifinale, traguardo già raggiunto a Melbourne nel 2019. Dall’altra parte l’outsider polacca, che si è fatta largo nel tabellone battendo avversarie del calibro dell’estone Anett Kontaveit e della francese Caroline Garcia. I precedenti tra le due giocatrici vedono davanti Pliskova, che conduce addirittura per 4-1. Linette, tuttavia, possiede i colpi per poter mettere in difficoltà il tennis potente dell’avversaria. Per chi vince nel penultimo atto ci sarebbe una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la croata Donna Vekic.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Pliskova e Linette scenderanno in campo mercoledì 25 gennaio. Il campo sarà la Rod Laver Arena. L’orario, invece, è da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di quarti di finale tra Pliskova e Linette. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.