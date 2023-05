Rybakina-Ostapenko stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Elena Rybakina se la vedrà contro Jelena Ostapenko nella seconda semifinale femminile degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La kazaka, già campionessa ad Indian Wells, sta mettendo in mostra un ottimo livello anche sul rosso. Nei quarti di finale anche un po’ di fortuna avendo approfittato del ritiro per infortunio della numero uno del mondo Iga Swiatek nelle battute iniziali del terzo e decisivo set.

Adesso lo scoglio rappresentato dalla lettone, reduce dal bel successo (sempre in tre set) nei confronti della spagnola Paula Badosa. L’ex vincitrice del Roland Garros conduce per 2-1 negli scontri diretti, tutti e tre andati in scena su superfici veloci. L’ultimo, tuttavia, è stato appannaggio di Rybakina, che lo scorso gennaio si è imposta in maniera abbastanza agevole nei quarti di finale degli Australian Open. Le quote dei bookmakers, infatti, favoriscono proprio la kazaka. Vincere sarebbe molto importante per entrambe. Tutte e due partirebbero con i favori del pronostico nell’ultimo atto capitolino contro una tra la russa Veronika Kudermetova oppure l’ucraina Anhelina Kalinina.

Rybakina e Ostapenko scenderanno in campo stasera (venerdì 19 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Rybakina e Ostapenko garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.