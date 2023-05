Palermo-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto al Barbera per Palermo-Brescia, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Gli uomini di Eugenio Corini possono ancora qualificarsi per i playoff, ma devono vincere sperare nella giusta combinazione di risultati. Le Rondinelle, invece, con un punto sarebbero salve e dovrebbero disputare i pllayout. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

