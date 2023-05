Rune-Ruud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Holger Rune se la vedrà contro Casper Ruud nella prima semifinale maschile degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il giovane danese è galvanizzato dopo il successo in tre set ai danni del serbo Novak Djokovic. Anche il norvegese ha destato buone impressioni ai quarti di finale estromettendo l’argentino Francisco Cerundolo, giustiziere del nostro Jannik Sinner agli ottavi.

Sarà Rune a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, tuttavia, è totalmente dalla parte del finalista in carica del Roland Garros, avanti in virtù di un netto 4-0 (9-1 il computo dei set). Tutti e quattro, inoltre, sono andati in scena sul rosso. C’è da dire che Rune ha cambiato marcia nel corso degli ultimi mesi, in cui è riuscito a fare il proprio ingresso tra i primi dieci giocatori del mondo. In palio per il vincitore la finale contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure il russo Daniil Medvedev.

Rune e Ruud scenderanno in campo oggi (sabato 20 maggio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. Sarà possibile seguire una selezioni di incontri anche in chiaro. Un match ATP al giorno verrà trasmesso in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) mentre un secondo incontro in differita serale da SuperTennis. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Rune e Ruud fornendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights, le parole dei protagonisti e contenuti esclusivi al termine del confronto.