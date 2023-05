Running, Corri Trieste 2023: oltre 300 i partecipanti, al via domenica

di Mattia Zucchiatti 50

Al via questa domenica la ventesima edizione della Corri Trieste. Sono oltre 300 i partecipanti iscritti tra competitivi e non competitivi della Ten. Nella gara femminile occhi puntati sulla favorita principale, la keniana Caroline Makandi Gitonga (Run2Gether) che lo scorso 29 aprile nei 5000 m alla Night Walk and Middle Distance Night di Milano ha guadagnato il gradino più alto del podio in 15’07”97. Gitonga (pettorlae 5) è abituata a gareggiare in Italia dove a Torino nel 2019 ha fatto segnare il suo personal best con il crono di 32’02”. Tra le italiane è presente la siciliana, ma triestina d’adozione, Chiara Pianeta (Team Km Sport) che indosserà il pettorale 8.

Nella gara maschile spazio al keniano Castor Omweni Mogeni che ha nelle gambe l’ottimo 28’07” fatto segnare ad Arezzo lo scorso anno. Tra gli atleti più attesi anche il giovane etiope Ararso Negasa Gemeda (pettorale 3), al personale pochissimi giorni fa all’Adizero road to records di Herzogenaurach quando ha tagliato il traguardo in 28’25”. Pettorale 2 per il burundese Celestin Ndikumana (Asd Atl. Futura Roma) che vanta sulla distanza lo stesso primato di 28’45” ottenuto ad Arezzo lo scorso anno. Di recente ha ottenuto le vittorie dei 5000 m alla Night Walk and Middle Distance Night di Milano e al XXXII Meeting Città di Conegliano facendo segnare, rispettivamente, 13’31”96. e 13’18”74. Pettorale numero 1 per l’azzurro olimpico di maratona Yassine Rachik (Fiamme Oro Padova), più volte presente e sul podio alla Corsa dei Castelli di Trieste, l’altra manifestazione organizzata da Promorun che si svolge ad ottobre. “Alla 10 Miglia Normanna sono tornato in gara e l’ho fatto vincendo e questo mi ha dato subito grande energia – fa sapere Rachik dopo due anni di problemi fisici – Dopo questi anni dove mi era impossibile correre per via di diversi infortuni ora tornare a correre a Trieste è come tornare a casa, è sempre bello correre lì tra amici e ringrazio gli organizzatori per l’invito”.