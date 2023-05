Basket, Wnba: Brittney Griner torna in campo, prima partita dopo prigionia in Russia

Il basket Wnba ha celebrato in queste ore il ritorno in campo di Brittney Griner, la campionessa 32enne oro olimpico con gli Stati Uniti nel 2016 e 2020 che era stata arrestata in Russia nel febbraio 2022. All’epoca dei fatti, Griner venne fermata all’aeroposto di Mosca perchè in possesso di cartucce per vaporizzatore a base di olio di cannabis. L’allora giocatrice di Ekaterinburg era stata condannata a 9 anni di carcere e trasferita in una colonia penale nel centro della Russia. Il ritorno negli Stati Uniti è stato frutto di uno scambio di prigionieri, che ha coinvolto nel percorso inverso il trafficante di armi Viktor Bout. Griner è tornata a casa lo scorso dicembre.

Adesso il ritorno in campo, dopo 474 giorni dall’ultima partita ufficiale e per la prima volta in Wnba dalle Finals 2021. Griner ha giocato con la maglia delle Phoenix Mercury in casa delle Los Angeles Sparks: per lei 18 punti, 6 rimbalzi e 4 stoppate che però non sono bastati per evitare la sconfitta con il punteggio finale di 94-71. Presenti tra gli altri anche la vicepresidente Usa Kamala Harris, l’ex tennista Billie Jean King e le leggende Lakers Magic Johnson e LeBron James.