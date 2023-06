Roland Garros 2023, tutto facile per Swiatek contro Gauff: in semifinale affronterà Haddad Maia

Sono Iga Swiatek e Beatriz Haddad Maia le ultime due semifinaliste del tabellone femminile del Roland Garros 2023. L’attuale numero uno al mondo prosegue il suo cammino verso la difesa del titolo conquistato lo scorso anno e con un secco 6-4 6-2 sconfigge per la settima volta in altrettanti scontri diretti la giovane statunitense Coco Gauff. In quello che era un rematch della finale andata in scena sul Philippe-Chatrier nella finale della passata edizione, la resistenza della testa di serie numero sei è durata fino al 4-4 del primo set, prima che iniziasse il solito dominio da parte della tennista polacca, contro cui non è ancora mai riuscita ad aggiudicarsi un singolo set.

Per Swiatek è la dodicesima vittoria consecutiva a Parigi e domani proverà ad accedere alla sua terza finale dello slam parigino contro Beatriz Haddad Maia, un’esordiente in questo contesto. La brasiliana nel primo match di giornata si era imposta in rimonta, con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-1, sulla numero sette del seeding Ons Jabeur. Ennesimo match in cui la 27enne di San Paolo è riuscita ad avere la meglio in lotta contro la sua avversaria: è infatti il quarto successo consecutivo al terzo set per lei, che quasi certamente farà il suo esordio nella top-10 del ranking mondiale il prossimo lunedì (l’unico scenario in cui questo non accadrebbe, sarebbe rappresentato dalla vittoria del torneo di Muchova in finale su Swiatek).