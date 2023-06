Tourist Trophy, incidente fatale: è morto Raul Torras, aveva 46 anni

di Redazione 4

Al Tourist Trophy, all’isola di Man, si piange la scomparsa del centauro spagnolo Raul Torras, 46 anni, morto in un incidente durante la prima gara Supertwin TT della settimana. Lo ha reso noto l’organizzazione con un post sui social: “È con grande tristezza che l’Isle of Man TT Races può confermare la perdita di Raul Torras Martinez a seguito di un incidente nell’ultimo giro della prima Supertwin Race dell’Isle of Man TT Races 2023. Il sorriso di Raul era contagioso e il suo amore per il TT e lo sport delle corse su strada era evidente a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo”. Lo scontro fatale si è verificato al terzo giro. Torras – alla quinta partecipazione sul tracciato – aveva fatto registrare il suo miglior tempo durante la gara Superstock.