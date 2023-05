Roland Garros 2023, Fognini regala ancora emozioni: sconfitto in tre set il n°10 Auger-Aliassime

Fabio Fognini vince la sua partita numero 25 al Roland Garros, dove estromette dal torneo il n°10 del seeding Felix Auger-Aliassime in tre set. Prestazione di ottimo livello da parte del tennista ligure, che per la seconda volta in carriera – dopo il memorabile successo ai danni di Nadal agli Us Open del 2015 – batte un top-10 della classifica Atp in un torneo dello slam. Finisce con il punteggio di 6-4 6-4 6-3, anche sfruttando un avversario ben lontano dalla migliore condizione. Sin dai primi games il canadese è sembrato piuttosto in difficoltà nei movimenti, in particolare verso destra, e nel corso del match ha anche chiamato il medico per un problema di stomaco. In generale un periodo molto complicato per lui, mentre Fabio dopo il bel torneo di Roma prova a fare strada anche a Parigi: ora c’è un match assolutamente alla portata contro l’australiano Kubler.

CRONACA – Ottima partenza di Fognini, bravo ad approfittare dei tanti errori del suo avversario, molto falloso sia con i fondamentali che con il servizio. Ben tre i doppi falli consecutivi commessi nel terzo gioco per perdere il servizio e regalare il break a Fabio. Quest’ultimo ha poi strappato nuovamente la battuta a Auger-Aliassime nel quinto gioco, subendo però l’immediato contro break. L’azzurro è comunque riuscito a consolidare il vantaggio e, sempre grazie all’ausilio del servizio, ha annullato una delicata palla break nell’ottavo gioco. Auger-Aliassime è rimasto in scia, ma il tempo era ormai scaduto perché Fognini non si è disunito e ha tenuto agevolmente la battuta nel momento di chiudere, imponendosi per 6-4.

Un piccolo momento di blackout da parte di Fabio porta il canadese subito in vantaggio per 2-0 nel secondo parziale, ma il ligure è bravo a riprendersi immediatamente a trovare il contro-break. La striscia diventa addirittura di quattro games consecutivi, con il canadese che sembra faticare abbastanza nei movimenti e ad un certo punto chiama il medico per un problema di stomaco. Fabio dal 4-2 permette all’avversario di rientrare nuovamente sul 4-4, ma nel nono gioco a zero il canadese si fa strappare per la terza volta la battuta nel corso della frazione e Fognini non perdona. Chiude a quindici e si aggiudica il set per 6-4.

Le condizioni del n°10 al mondo non sembrano migliorare e Fabio trova subito due break ad inizio del terzo parziale che lo portano avanti per 3-0 e servizio. Auger-Aliassime non molla e torna in scia sul 3-2, ma l’azzurro senza troppi patemi riesce a controllare la parte finale dell’incontro chiudendo con uno splendido ultimo game per il 6-3 definitivo.