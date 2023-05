Fiorentina, Barone: “Abbiamo sempre creduto in Italiano”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato nel corso della cerimonia del premio MCL “Inside the Sport” organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori, con il patrocinio e supporto USSI, al Museo del calcio di Coverciano. Ecco le sue parole: “In Italiano abbiamo creduto sempre e lo abbiamo sostenuto anche quando le cose non andavano bene ed i risultati non arrivavano. Abbiamo sostenuto il gruppo e con il loro lavoro siamo arrivati alle due finali. Per noi la Conference è molto importante perché ci potrebbe permettere di andare in Europa League l’anno prossimo”.

E ancora: “Se mi ha contattato De Laurentiis per Italiano? Non è un tema nel quale voglio entrare. Sono quattro anni che io e Rocco Commisso siamo in Italia, siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo nel calcio italiano e sul piano delle infrastrutture a partire dal Viola Park. Abbiamo provato a fare anche lo stadio ma adesso è un tema che riguarda il Comune di Firenze e il governo. Noi le tasse le abbiamo pagate, abbiamo seguito le regole, l’importante per noi e’ che le società siano sostenibili e che le regole vengano rispettate”.

In conclusione: “Ci sono tante cose che cambierei nel calcio italiano. Ad esempio aumenterei il numero di calciatori italiani nelle liste delle varie squadre. Per la Fiorentina si potrebbe passare dai quattro attuali a sei, e poi anche ad otto. Bisogna incentivare l’utilizzo di calciatori italiani nei nostri campionati”.