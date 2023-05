Roland Garros 2023, Trevisan può poco contro un’ispirata Svitolina: subito eliminata a Parigi

Dolorosa sconfitta al primo turno per Martina Trevisan, che saluta subito il Roland Garros dopo essere stata sconfitta per 6-2 6-2 da Elina Svitolina. Un match che sin dal sorteggio nascondeva più di un’insidia, con la tennista ucraina che la scorsa settimana a Strasburgo aveva dimostrato di essere tornata già su più che discreti livelli dopo un solo e mezzo dal ritorno in campo in seguito alla nascita del suo primogenito. E l’ottima forma l’ha messa in mostra anche quest’oggi l’ex numero 3 del ranking mondiale, che dopo un avvio equilibrato ha completamente preso il largo e dominato la semifinalista della passata edizione del torneo.

Una Trevisan che come prevedibile ha pagato anche un po’ la tensione del dover difendere quanto guadagnato dodici mesi fa ed è sembrata molto tesa in campo e in difficoltà nel trovare le contromisure. Con questa eliminazione Martina perderà diverse posizioni in classifica, uscendo dalle prime 60.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE

LA PARTITA – I primi giochi si sviluppano in modo abbastanza equilibrato, con una Svitolina molto solida ma anche una Trevisan che prova a variare e “sporcare” molto il gioco per mettere in difficoltà la sua avversaria. Zero break e altrettante palle break fino al 3-2, quando l’azzurra incappa in un game in cui trova poco la prima palla di servizio e commette anche doppio fallo sul 30-40. Arriva il break per la nativa di Odessa, ma soprattutto si apre un parziale di sette games a zero in suo favore che la porta a vincere il primo parziale per 6-2 e a portarsi subito avanti per 3-0 nel secondo.

Con il passare dei minuti, infatti, Trevisan diventa sempre più fallosa e appare abbastanza demoralizzata contro una giocatrice che non concede nulla e che riesce a gestire ogni palla che Martina le propone. La toscana riesce ad interrompere la striscia negativa e tiene un paio di turni di battuta, restando in scia fino al 2-4, ma gli ultimi due giochi vanno a Svitolina, che chiude con un altro break e vola al secondo turno.