Roland Garros 2023, il Day 4 parla ancora italiano: in sei cercano l’accesso al terzo turno

Si è conclusa una meravigliosa tre giorni per l’Italtennis, che ha portato ben undici suoi rappresentanti al secondo turno del Roland Garros. Ma è già tempo di guardare avanti, con la quarta e quinta giornata dello slam parigino che ci porteranno verso il terzo turno dei due tabelloni di singolare. In particolar modo questo mercoledì 31 maggio sarà piena per tutti gli appassionati del tennis azzurro, con ben sei atleti che scenderanno in campo

IL PROGRAMMA DI GIOCO

Ad aprire le danze saranno Fabio Fognini e Jason Kubler, con il tennista ligure che tra quanto fatto vedere a Roma e il match d’esordio qui contro Felix Auger-Aliassime ha dimostrato di volersi togliere ancora qualche soddisfazione ad alto livello. Le incognite in questo momento della carriera sono soprattutto fisiche per Fabio, ma in queste settimane sembra stare bene e nella giornata di ieri è arrivata anche una convincente affermazione in doppio insieme a Simone Bolelli contro una coppia ostica come quella formata da Kokkinakis e Struff. Il classe ’87 di Arma di Taggia scende in campo da chiaro favorito contro Kubler, australiano che si sta costruendo una buona seconda parte di carriera dopo i primi anni di professionismo fortemente condizionati da vari problemi alle ginocchia, che tra le altre cose lo avevano portato a giocare esclusivamente sulla terra battuta.

Per Lorenzo Sonego ci sarà invece Ugo Humbert, in un match che si preannuncia piuttosto complicato per il piemontese. Il tennista di casa, che verosimilmente sarà supportato dal suo pubblico, ha recentemente trionfato nei due ricchi ATP Challenger 175 di Cagliari e Bordeaux, tornando tra i primi 40 della classifica mondiale. Lorenzo ha vinto l’ultimo scontro diretto, giocato un mese e mezzo fa a Monte-Carlo, con Humbert che sprecò malamente diversi match point a disposizione.

Matteo Arnaldi, dopo la vittoria su Ruud ottenuta a Madrid, proverà ad ottenere un altro scalpo d’eccezione in Denis Shapovalov. La crescita del ragazzo sanremese è sotto gli occhi di tutti ed è confermato dai risultati e della classifica, mentre il canadese sta vivendo un periodo non esattamente tra i migliori della sua carriera. Potrebbe rivelarsi un match alla portata di Matteo. Lorenzo Musetti dovrà invece stare attento ad un giovane in crescita come Alexander Shevchenko, e anche Jannik Sinner lo sa bene. Il russo ha scalato la classifica negli ultimi due mesi e a Roma ha mostrato sprazzi di gran talento contro il numero uno d’Italia sul Campo Centrale. Le condizioni di Parigi, che quest’anno appaiono più lente del solito, sembrano perfette per il carrarino, che però non deve sottovalutare l’impegno.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE MASCHILE

MONTEPREMI

A livello femminile le nostre due tenniste partono entrambe sfavorite. Camila Giorgi contro Jessica Pegula, terza forza del tabellone, ha sempre dimostrato di potersela giocare negli ultimi. Purtroppo, però, a vincere è quasi sempre stata la statunitense, ad eccezione del torneo di Montreal del 2021 che poi Camila finì per conquistare. La marchigiana non parte battuta, ma per battere una tennista come Pegula bisogna offrire una prestazione senza sbavature. Impegno difficile anche per Sara Errani, già bravissima ad imporsi all’esordio su Teichmann. Begu è n°27 del seeding, ama questi campi e si è aggiudicata nettamente i due scontri diretti giocati più recentemente.

TABELLONE FEMMINILE

In campo anche tanti big, in una parte alta di tabellone maschile piena di stelle: Alcaraz, Djokovic e Tsitsipas non dovrebbero avere troppo problemi rispettivamente contro Daniel, Fucsovics e Carballes Baena. Decisamente più interessante, ad esempio, la sfida tra Wawrinka e Kokkinakis, così come quella tra Van Assche e Davidovich Fokina, con lo spagnolo che proverà ad interrompere la corsa di un altro talento di casa dopo aver sconfitto Fils al primo turno. Nel torneo femminile derby bielorusso tra Sabalenka e Shymanovych, mentre Svitolina contro Storm Hunter cerca la settima vittoria di fila. Attenzione anche ad Ostapenko e Vondrousova, due vere mine vaganti di questo torneo.