Sboccia l’amore in casa Inter? Lukaku e Megan Thee Stallion avvistati insieme al matrimonio di Lautaro

Sui social sono in tanti ad aver notato un particolare del matrimonio dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. Alla festa dello scorso weekend, erano infatti presenti molti calciatori nerazzurri, ma anche amici della coppia. Tra questi ci sarebbe anche la rapper 28enne Megan Thee Stallion. Più di 30 milioni di follower su Instagram, ma anche qualche cameo in televisione, come ultimamente nella serie tv targata Marvel “She Hulk”. La Stallion sarebbe qui stata vista in compagnia di Romelu Lukaku.

Presumibilmente entrambi single, lei tra l’altro arriverebbe da una storia d’amore chiusa da qualche tempo, sarebbero molto amici. Tanto che lei sarebbe stata anche in visita a San Siro proprio su invito dell’attaccante nerazzurro, ed aveva anche postato una foto sulle sue stories con lo stadio sullo sfondo e la sua Chanel. Al matrimonio invece, i due sono stati fotografati lontani dalla folla mentre parlavano in disparte rispetto agli altri ospiti del matrimonio.

Sulla questione c’è un grande riserbo, così come c’è sempre stato sulla vita privata di Lukaku. Un esempio? Si è scoperto soltanto recentemente che il belga ha già due figli.