Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 31 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di mercoledì 31 maggio. Tanti gli azzurri in campo, a partire da Camila Giorgi che aprirà il programma sul Philippe Chatrier contro Jessica Pegula. In campo femminile protagonista anche Sara Errani contro Begu, mentre tra gli uomini potremo assistere agli incontri di Fognini, Musetti, Sonego e Arnaldi. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Ore 11:45 – Giorgi vs (3) Pegula

a seguire – (5) Garcia vs Blinkova

a seguire – (1) Alcaraz vs Daniel

Non prima delle 20:15 – (3) Djokovic vs Fucsovics

COURT SUZANNE-LENGLEN

Ore 11:00 – Carballes Baena vs (5) Tsitsipas

a seguire – Vondrousova vs (9) Kasatkina

a seguire – Shymanovych vs (2) Sabalenka

a seguire – Pouille vs (14) Norrie

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ore 11:00 – Hunter vs Svitolina

a seguire – Wawrinka vs Kokkinakis

a seguire – Moutet vs (7) Rublev

a seguire – Jeanjean vs Avanesyan

COURT 6

Ore 11:00 – Fognini vs Kubler

a seguire – Putintseva vs (19) Zheng

a seguire – (11) Khachanov vs Albot

a seguire – Fernandez vs Tauson

COURT 7

Ore 11:00 – (28) Mertens vs Osorio

a seguire – (15) Samsonova vs Pavlyuchenkova

a seguire – Griekspoor vs (13) Hurkacz

a seguire – (17) Musetti vs Shevchenko

COURT 9

2°match dalle 11:00 – Schwartzman vs Borges

a seguire – Errani vs (27) Begu

COURT 12

2°match dalle 11:00 – Sherif vs (24) Potapova

a seguire – Arnaldi vs (26) Shapovalov

COURT 13

Ore 11:00 – Ofner vs (24) Korda

a seguire – Muchova vs Podoroska

a seguire – (19) Bautista Agut vs Varillas

a seguire – Frech vs Rakhimova

COURT 14

Ore 11:00 – (11) Ostapenko vs Stearns

a seguire – Sonego vs Humbert

a seguire – Stephens vs Gracheva

a seguire – Van Assche vs (29) Davidovich Fokina