Roland Garros 2023, Cocciaretto dispone facilmente di Waltert: prima volta al terzo turno in uno slam

Prosegue l’avventura al Roland Garros 2023 di Elisabetta Cocciaretto, che per la prima volta nella sua carriera è al terzo turno di una prova del Grand Slam. La tennista classe ’01, dopo aver estromesso dal torneo la testa di serie numero dieci Petra Kvitova, si è aggiudicata la più classica delle prove del nove, imponendosi con il punteggio di 6-2 6-3 sulla qualificata svizzera Simona Waltert. Nonostante qualche patema nel finale, con un break subito dopo non aver concretizzato tre palle match consecutive, è stata una partita dominata dall’azzurra, che ora sfiderà una tra Donna Vekic e Bernarda Pera.

LA PARTITA – L’equilibrio, dopo i primi quattro games che seguono i turni di battuta, si rompe sul 2-2, quando l’azzurra trova il primo break del match. Da quel momento si apre una striscia che arriva addirittua a sei giochi di fila per Cocciaretto, che vince il primo parziale per 6-2 in trentanove minuti e si porta anche avanti 2-0 nel secondo. Walter prova a restare in scia vincendo il terzo game, ma sul 3-1 perde nuovamente la battuta e si ritrova sotto di due break.

Elisabetta va a servire per il match sul 6-2 5-2, e tutto sembra potersi concludere per il meglio, con tre match points di fila in suo favore. Invece, dal nulla, arrivano cinque punti di fila dell’elvetica, che conquista il game e resta aggrappata all’incontro. Waltert nel gioco successivo ha anche una palla per ridurre ancora di più lo svantaggio e portarsi sul 4-5, ma questa volta una mini-striscia la mette a segno l’azzurra, che con tre punti di fila chiude l’incontro per 6-2 6-3.