Marsiglia, Tudor spiega il suo addio: “Non ho litigato con nessuno, lascio per motivi privati”

Nella giornata odierna Igor Tudor ha annunciato il suo addio al Marsiglia nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita di Ligue 1 2022/2023: “Ringrazio il presidente e tutti i tifosi, per me è stato un onore lavorare all’interno di questo club, all’interno di questa famiglia con tifosi unici. Lascio la squadra in condizioni migliori rispetto a quelle del mio arrivo e lo faccio per motivi privati e professionali. Non ho litigato con nessuno e non ho firmato per altri club. Un anno di lavoro qui è come due o tre altrove. Questa è la mia decisione”.