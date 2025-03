Quando si terrà il sorteggio dei tabelloni del torneo combined di Miami 2025? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul ‘1000’ della Florida: le date, la programmazione del torneo, gli italiani al via e come seguire il tutto in tv. Come ben sappiamo, Jannik Sinner non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno e i relativi 1000 punti ATP che gli verranno scalati in classifica, ma il rientro del numero uno al mondo – seppur ancora un po’ distante – si avvicina sempre più. Saranno, quindi, ancora Sascha Zverev e Carlos Alcaraz le prime due teste di serie del tabellone maschile, mentre al femminale a guidare il seeding saranno come di recente consuetudine Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

ENTRY LIST MASTERS 1000 MIAMI

ENTRY LIST WTA 1000 MIAMI

QUANDO VERRANNO SORTEGGIATI I TABELLONI

Il sorteggio del tabellone principale femminile si svolgerà domenica 16 marzo alle 12:00 in Florida, le 17:00 in Italia; quello maschile verrà reso noto lunedì 17 marzo allo stesso orario. Sky Sport detiene i diritti dell’evento, ma non trasmetterà la cerimonia del sorteggio. Tuttavia, dovrebbe essere possibile seguire gli aggiornamenti sui canali social del torneo. Anche Sportface.it garantirà aggiornamenti sul sorteggio dei tabelloni, con news e approfondimenti.

LE DATE E IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Domenica 2 marzo: Primo turno quali femminili dalle 16:00

Lunedì 3 marzo: Primo turno quali maschili/Secondo turno quali femminili dalle 16:00

Martedì 17 marzo: Primo turno main draw femminile/secondo turno quali maschili dalle 16:00

Mercoledì 19 marzo: Primo turno maschile/femminile dalle 16:00

Giovedì 20 marzo: Primo turno maschile/Secondo turno femminile dalle 16:00

Venerdì 21 marzo: Secondo turno maschile/femminile dalle 16:00

Sabato 22 marzo: Secondo turno maschile/terzo turno femminile dalle 16:00

Domenica 23 marzo: Terzo turno maschile/femminile dalle 16:00

Lunedì 24 marzo: Terzo turno maschile/ottavi di finale femminili dalle 16:00

Martedì 25 marzo: Ottavi di finale maschili/quarti di finale femminili dalle 16:00

Mercoledì 26 marzo: Quarti di finale maschili/femminili dalle 18:00



Giovedì 27 marzo: Quarti di finale maschili/semifinali femminili dalle 18:00

Venerdì 28 marzo: Semifinali maschili dalle 18:00

Sabato 29 marzo: Finale femminile dalle 20:00

Domenica 30 marzo: Finale maschile dalle 21:00

GLI ITALIANI IMPEGNATI A MIAMI

Singolare maschile: Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Federico Cinà, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego

Singolare femminile: Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini

Qualificazioni maschili: Luca Nardi, Stefano Napolitano

Qualificazioni femminili: Sara Errani

Doppio maschile: Simone Bolelli/Andrea Vavassori

Doppio femminile: Sara Errani/Jasmine Paolini

COME SEGUIRE IL TORNEO DI MIAMI IN TV

La copertura televisiva dell’evento sarà affidata come di consueto a Sky Sport, che seguirà le quasi due settimae di incontri dei main draws tramite i canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, oltre a garantire la visione di tutti i campi tramite l’interattività. Sarà possibile seguire il torneo in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW. Per quanto concerne il torneo femminile c’è anche spazio anche per la diretta in chiaro su Supertennis tutti i giorni, dal primo turno alla finale. In alternativa, Sportface garantirà ai propri news e approfondimenti al termine delle partitee e per tutta la durata del prestigioso torneo statunitense.