Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 17 marzo 2025. Giornata un po’ di “transizione”, visto che il tennis è in attesa del via al Miami Open, previsto tra qualche giorno, mentre i maggiori campionati di calcio sono fermi per la sosta per le Nazionali. Per quanto riguarda il calcio, in scena le partite di Serie C che chiudono la 32esima giornata. Nel corso della giornata, inoltre, proseguono i mondiali femminili di curling. In serata e nella notte, come di consueto, spazio all’NBA.