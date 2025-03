Le ultime di calciomercato Juventus mettono in evidenza l’intreccio con due top club europei. Ecco tutti i dettagli

Di Gregorio mollato? Il mirino ora sarebbe puntato sul grande protagonista del ritorno degli ottavi di Champions League: ‘Gigio’ Donnarumma. Il portiere di Castellammare è stato l’eroe di Liverpool, la saracinesca che ai rigori si è opposto ai giocatori dei ‘Reds’ regalando al PSG il pass per i quarti di finale.

Il classe ’99 si è ripreso Parigi e il Paris Saint-Germain, dopo settimane in cui è stato criticatissimo e dato come quasi sicuro partente. Luis Enrique non sembrava impazzire per lui, tanto da chiedere al club l’acquisto di un nuovo estremo difensore. Poi le prestazioni dell’ex Milan sono tornate di altissimo livello, con l’apice raggiunto proprio ad Anfield Road.

Va detto che Donnarumma non ha mai manifestato l’intenzione di andar via, anzi nelle ultime uscite pubbliche ha sempre detto chiaro e tondo che la sua priorità è la permanenza al PSG. E il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026.

Enzo Raiola allo scoperto

L’altro giorno, a ‘L’Equipe’, il suo agente Enzo Raiola ha di nuovo invocato un accordo coi parigini, di fatto allontanando nuovamente l’ipotesi Inter.

“È dalla scorsa estate che parliamo con i dirigenti di un nuovo contratto. Non è una situazione facile, perché ci sono parametri che il club ha leggermente cambiato a causa del Fair Play Finanziario. Ci sono nuove regole nel club. Ma devo dire che le discussioni sono positive, anche se non abbiamo ancora un accordo. Non c’è rottura con il club. Ci prendiamo il tempo che ci occorre, ma il PSG è l’unico club con cui lui vuole firmare. Vedremo come andrà a finire, ma la priorità è continuare a Parigi”.

Donnarumma vuole restare al Paris Saint-Germain, ma in caso di mancato accordo non dovrebbe aver problemi a trovare una nuova sistemazione.

Donnarumma preferito a Di Gregorio

Al di là dell’Inter, fonti inglesi rilanciano la pista rappresentata dal Manchester City, che a meno di sorprese in estate saluterà Ederson. Secondo alcune indiscrezioni, Donnarumma sarebbe preferito ad altri nomi, incluso a Di Gregorio della Juventus.

La Juventus non è comunque intenzionata a privarsi del suo portiere, acquistato appena l’estate scorsa per circa 15 milioni di euro. Certo, a meno di una offerta irriunciabile… Che i ‘Citizens’ potrebbero presentare per il suo compagno di squadra, Andrea Cambiaso, fattosi male ieri al ‘Franchi’ e che avrebbe già un’intesa di massima con la squadra allenata da Pep Guardiola.