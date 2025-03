Sorteggiato il tabellone principale del torneo Atp Masters 1000 di Miami 2025: ecco di seguito i risultati e gli accoppiamenti. Manca il detentore del titolo Jannik Sinner, ma l’interesse resta alto per l’ultimo torneo sul cemento prima di trasferirci in Europa per lo swing sulla terra battuta. Alexander Zverev è la prima testa di serie del tabellone, con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic finiti anche questa volta dalla stessa parte. Jack Draper, così come Joao Fonseca, reduci dai trionfi a Indian Wells e nel ricco challenger di Phoenix, sono nella zona alta. Tanti gli italiani in gara, a partire dalle teste di serie Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Con loro anche Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e il 17enne Federico Cinà.

MONTEPREMI MASTERS 1000 MIAMI

TABELLONE MASTERS 1000 MIAMI 2025

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Zverev bye

Bonzi vs (Q)

Thompson vs Giron

(28) Mpetshi Perricard bye

(17) Fils bye

Griekspoor vs Etcheverry

Struff vs Davidovich Fokina

(16) Tiafoe bye

(11) Rune bye

(WC) Eubanks vs (WC) Opelka

Arnaldi vs (WC)

(20) Machac bye

(25) Popyrin bye

Safiullin vs (PR) Brooksby

Bautista Agut vs Mensik

(6) Draper bye

(3) Fritz bye

Sonego vs Navone

Jarry vs Cobolli

(27) Shapovalov bye

(21) Hurkacz bye

Darderi vs Martinez

(WC) Wong vs Altmaier

(13) Shelton bye

(10) De Minaur bye

Bu vs Norrie

Fonseca vs Tien

(19) Humbert bye

(29) Berrettini bye

Nishikori vs Nishioka

Bergs vs Borges

(8) Rublev bye

PARTE BASSA

(7) Medvedev bye

Rinderknech vs Munar

Monfils vs Marozsan

(26) Lehecka bye

(24) Korda bye

(WC) Spizzirri vs (Q)

Bellucci vs (Q)

(9) Tsitsipas bye

(15) Musetti bye

Seyboth Wild vs Halys

(Q) vs (Q)

(18) Auger-Aliassime bye

(32) Michelsen byee

(Q) vs (Q)

Hijikata vs Medjedovic

(4) Djokovic bye

(5) Ruud bye

Kovacevic vs Kecmanovic

Moutet vs (Q)

(30) Tabilo bye

(23) Cerundolo bye

Muller vs (Q)

Bublik vs Baez

(12) Paul bye

(14) Dimitrov bye

(WC) Cinà vs (Q)

(PR) Kyrgios vs (Q)

(22) Khachanov bye

(31) Nakashima bye

Carballes Baena vs (Q)

Vukic vs Goffin

(2) Alcaraz bye