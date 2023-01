Qualificazioni Australian Open 2023: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 11 gennaio

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco della terza giornata delle qualificazioni degli Australian Open 2023. Prosegue l’azione sia al maschile che al femminile, con il secondo turno che deciderà gli accoppiamenti delle finali. Sono nove gli italiani ancora in lizza per un posto nel main draw: spicca il derby tra Passaro e Bellucci. Ecco quindi gli orari relativi agli azzurri impegnati, mentre QUI trovate il programma completo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

GLI ITALIANI IN CAMPO

5° match dalle 00:00 – Schoolkate vs Brancaccio (Kia Arena)

Ore 00:00 – Bolt vs (22) Arnaldi (Court 3)

2° match dalle 00:00 – Darderi vs (WC) Sweeny

2° match dalle 00:00 – Riedi vs Zeppieri (Court 8)

2° match dalle 00:00 – (13) Passaro vs Bellucci (Court 13)

3° match dalle 00:00 – Stefanini vs (2) Masarova (Court 13)

2° match dalle 00:00 – Krutykh vs Mager (Court 16)

5° match dalle 00:00 – Piros vs Pellegrino