Dakar 2023, paura per Sainz Sr: trasportato in ospedale dopo un incidente, costretto al ritiro

Carlos Sainz Sr è stato vittima di uno spettacolare incidente nel corso della nona tappa della Dakar 2023, in cui la sua Audi si è ribaltata costringendo il padre del pilota della Ferrari al ritiro. Infatti, l’uomo, 60 anni, è stato trasportato in un vicino ospedale a Riyadh per i forti dolori al petto e al fianco destro lamentati, come hanno riportato gli organizzatori. Si interrompe qui, quindi, la Dakar per Sainz Sr, che pure aveva dimostrato tutta l’intenzione di proseguire, prima di arrendersi. Un vero peccato, dopo l’ottima prova nell’ottava tappa.