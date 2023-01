Highlights e gol Milan-Roma 2-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 56

Il video con gli highlights e i gol di Milan-Roma 2-2, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Nel primo tempo a rompere l’equilibrio è Pierre Kalulu, che trova la via del gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo e porta in vantaggio i rossoneri. Nella ripresa Pobega sembra chiuderla, così non è: nel finale segna Ibanez, nel recupero Abraham pareggia. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE