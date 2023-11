Paolini-Fernandez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Leylah Fernandez nel secondo incontro di singolare di Italia-Repubblica Ceca, match valido per la finale della Billie Jean King Cup 2023. L’azzurra si presenta a questa sfida dopo tre vittorie in altrettante apparizioni durante questa settimana. Adesso per lei c’è l’esame più complicato ma anche quello più stimolante, lo scontro con una giocatrice forte come la nordamericana. Sarà proprio lei a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Paolini, tuttavia, si trova in un grande stato di forma e anche nelle ultime settimane sul circuito maggiore ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi giocatrice.

Paolini e Fernandez scenderanno in campo oggi (domenica 12 novembre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo match della giornata dalle ore 15.00 sul veloce indoor del Centre Court dell’Estadio La Cartuja di Siviglia (Spagna). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo incontro di singolare di Italia-Canada tra Paolini e Fernandez fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.