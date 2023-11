LIVE – Italia-Canada, finale Billie Jean King Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Italia-Canada, incontro valevole per la finale della Billie Jean King Cup 2023. Previsti, come ormai da tradizione, due incontri di singolare più il match di doppio. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento con Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. Il capitano avversario Heidi El Tabakh, invece, può contare su Leylah Fernandez, Rebecca Marino, Marina Stakusic e Gabriela Dabrowski. Le due formazioni, dopo aver vinto i rispettivi raggruppamenti, nel penultimo atto hanno avuto la meglio rispettivamente sulla Slovenia e sulla Repubblica Ceca. Saranno le nostre avversarie a partire favorite.

Il Canada, infatti, possiede tra le fila delle ottime singolariste, oltre ad un doppio molto forte e collaudato. L’Italia, dal canto suo, vuole continuare a stupire e non vuole porsi limiti. Nel mirino c’è il quinto successo della sua storia, quello che sarebbe il primo ottenuto dal 2013. In quell’occasione le azzurre batterono con un netto 4-0 la Russia sui campi in terra battuta di Cagliari. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale di Italia-Canada, con le due formazioni che daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 15.00 sul veloce indoor del Centre Court dell’Estadio La Cartuja di Siviglia (Spagna).

ITALIA-CANADA (finale Billie Jean King Cup 2023)