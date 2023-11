Fiorentina-Bologna 2-1, Motta: “L’arbitraggio migliore è quello di Ghersini che ha fatto giocare 60 minuti”

“Abbiamo fatto una buona partita. Se parliamo degli episodi, il rigore per la Fiorentina è molto generoso, ho visto l’altro giorno in Sassuolo-Salernitana. Per me l’arbitraggio migliore di oggi in Serie A, Ghersini ha fatto giocare 60 minuti. Per il resto abbiamo affrontato un’ottima squadra, sono contento dei ragazzi ma non del risultato, potevamo fare qualcosa di speciale. Dobbiamo continuare: fa male la sconfitta”. Lo ha detto l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, dopo la sconfitta in casa della Fiorentina che ha chiuso una striscia di dieci risultati utili di fila: “Poco possesso palla della Fiorentina? Se viene trasformato in una nostra vittoria mi interessa, se no resta una statistica che conta ben poco. Con Italiano ci siamo scambiati i complimenti, sta facendo un grandissimo lavoro da tanto tempo, è sempre bello da affrontare”.

Sui singoli: “Zirkzee ha fatto una buona prestazione. Calafiori ha qualità tecnica, fisica, mentale ed è coraggioso. Imposta molto bene il gioco, può migliorare perché da poco che gioca in questa posizione. Quando uno gioca così e ha coraggio diventa molto più facile”.